路倒醉漢踹消防員 新北消防局譴責並提告

新北市消防局今（17）日凌晨3時許獲報，新店區中正路有男子倒臥路邊需要救護，消防局派遣救護人車前往，消防人員到場見51歲吳姓男子係酒醉路倒，鄭姓消防員試圖叫醒吳男，疑令吳男不滿，竟起腳猛踹鄭員腹部，現場員警立即制伏吳男並協助送醫，鄭員驗傷後對吳男提告傷害及妨害公務，吳男自稱也有受傷，亦前往醫院驗傷。
新北市消防局表示，嚴厲譴責攻擊消防員行為，堅決反對暴力，絕不縱容，將依法提告。呼籲民眾應體諒並重視消防人員執行緊急救護工作的辛勞，珍惜緊急醫療救護資源。
新北市消防局今（17）日凌晨3時許獲報，新店區中正路有男子倒臥路邊需要救護，消防局派遣救護人車前往，消防人員到場見51歲吳姓男子係酒醉路倒，鄭姓消防員試圖叫醒吳男，疑令吳男不滿，竟起腳猛踹鄭員腹部，現場員警立即制伏吳男並協助送醫，鄭員驗傷後對吳男提告傷害及妨害公務，吳男自稱也有受傷，亦前往醫院驗傷。
新北市消防局表示，嚴厲譴責攻擊消防員行為，堅決反對暴力，絕不縱容，將依法提告。呼籲民眾應體諒並重視消防人員執行緊急救護工作的辛勞，珍惜緊急醫療救護資源。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。