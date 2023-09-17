路倒醉漢踹消防員 新北消防局譴責並提告

新北市消防局今（17）日凌晨3時許獲報，新店區中正路有男子倒臥路邊需要救護，消防局派遣救護人車前往，消防人員到場見51歲吳姓男子係酒醉路倒，鄭姓消防員試圖叫醒吳男，疑令吳男不滿，竟起腳猛踹鄭員腹部，現場員警立即制伏吳男並協助送醫，鄭員驗傷後對吳男提告傷害及妨害公務，吳男自稱也有受傷，亦前往醫院驗傷。

新北市消防局表示，嚴厲譴責攻擊消防員行為，堅決反對暴力，絕不縱容，將依法提告。呼籲民眾應體諒並重視消防人員執行緊急救護工作的辛勞，珍惜緊急醫療救護資源。