民進黨總統參選人賴清德位於新北市萬里區的老家，遭檢舉違建及違反土地使用規定，新北市議員張錦豪批評批評新北市府不做功課，該地採礦權已撤銷，有行政怠惰之嫌。新北市地政局今（17）日駁斥，市府依法行政，議員未充分了解就發言，會嚴重誤導社會大眾。

張錦豪昨引述經濟部說法，指賴清德老家應位於「萬里六坑煤礦」舊礦區的煤礦採礦權，已經在1988年1月16日撤銷，此區沒有現存的礦業權（以礦業法定義的礦業用地），並提供公告資料影本及會勘意見給新北市府。

張錦豪批評，新北市政府不做功課，無視經濟部礦務局1988年時的公告，未依規定進行土地編定，無視自身行政怠惰，反過來針對個案處理，實為不該，若要通盤考量，就不能只處理個案，應通盤檢討並解編。

新北市政府地政局今上午發新聞稿澄清，表示依《非都市土地使用管制規則》規定，非都市土地用地變更是申請許可制，須由土地所有權人提出目的事業主管機關核准的興辦事業計畫，再來向地政局申請變更編定。張錦豪議員未能充分了解法令規定而向媒體發言，將會嚴重誤導社會大眾，對於依法行政的公務員非常不公平。

地政局表示，賴的萬里老家所在地的礦權雖已廢止，仍屬於山坡地保育區的礦業用地，關鍵在於依照內政部訂定全國適用的《非都市土地使用管制規則》第27條規定，山坡地保育區無法變更為建築用地作住家使用。

地政局呼籲礦務局，全國類似情形很多，針對礦業計畫廢止後，土地上留存的工寮或礦工宿舍應如何使用，應研擬一套通案機制，目前內政部正在研擬國土計畫法土地使用管制規則相關內容，應納入檢討，全國一體適用，以保障廣大民眾權益。