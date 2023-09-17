許多商家為了提倡環保，用紙吸管取代塑膠吸管，但最新研究顯示，市售90%紙吸管含有多氟和全氟烷基物質（PFAS），不僅無法分解，還可能導致睾丸癌、甲狀腺疾病、肝衰竭等，一名網友感嘆，用紙吸管不健康、不鏽鋼吸管又易藏污納垢，到頭來還是塑膠吸管最好用。

原PO昨天在PTT提到，紙吸管已被證實9成含有不利環境與健康的物質，而且含在嘴裡的口感更差，而環保的不鏽鋼吸管則是易藏汙納垢，又過於堅硬，很容易戳到自己，對老人、小孩不安全。至於矽膠吸管雖沒試用過，但軟軟的也用不習慣，說到底還是塑膠吸管最優秀，質疑環保根本就是一門包裝得很冠冕堂皇的商業行為。

貼文曝光後，許多網友也有感，紛紛留言「紙吸管超難用，只好自己買一包塑膠吸管來備用」、「我都買整包的，傻了才用環保吸管」、「塑膠吸管衛生又方便啊」、「現在都不給吸管」、「紙吸管有夠失敗的產品」、「其實把吸管做軟一點不就好了，還更省材料」。

重症科醫師黃軒日前在臉書分享，比利時安特衛普大學的最新研究發現，市售90％的紙吸管和竹吸管含有多氟和全氟烷基物質（PFAS），是環境持久性汙染物質，幾乎不會分解，還會在人體內逐漸蓄積，導致健康問題，像是睾丸癌、甲狀腺疾病、肝衰竭、膽固醇升高及腎臟癌。