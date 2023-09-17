Melody（殷悅）主持《11點熱吵店》的同時，不忘分享生活經歷。她日前在節目中透露，曾有位40歲的親戚平常生活習慣都很健康，卻忽視了拉血便的徵兆，以為是痔瘡，耽誤半年後才被檢查出「已是大腸癌末期」。

Melody透露這位親戚才40歲，有運動習慣也吃得很健康，因此上大號時「拉一整缸血」就一直以為是痔瘡，就醫後，「醫生那個時候因為也沒有推廣一定要做大腸鏡，也就判斷是痔瘡，就耽誤了。」Melody親戚直到吃東西嚥不下去，以為是胃食道逆流再度就醫檢查得更仔細，才發現癌細胞已於全身流竄，「一驗出來就是末期」，錯過了治療的黃金時間。

Melody主持《11點熱吵店》的同時，也不忘分享生活經歷。(影片來源/11點熱吵店 Youtube)

前陣子何如芸才上《11點熱吵店》分享自身健康狀況，她坦言因為過去拍8點檔壓力很大且三餐不固定，導致長期胃痛、脹氣，即便後來有了小孩，她變成三餐定時吃，但還是會不舒服，而且一天就要吞兩種胃藥，後來她去醫院檢查，一看到醫生就說：「我應該是得胃癌。」結果被醫生白眼：「癌症不會痛，應該是發炎。」

之後她去照了腸胃鏡，檢查出息肉並動手術割掉，但醫生提醒兩個警訊，要她兩年後一定要再回來照腸胃鏡，「醫生說我的息肉是長在腺體上，其中一顆息肉是長在大腸癌的好發位置，而且我也有幽門桿菌，殺了很久才殺掉，幽門桿菌也很有機會變成胃癌。」