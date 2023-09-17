大陸男星喬任梁2016年9月16日因憂鬱症輕生，得年28歲，他已離開7年，好友陳喬恩一直把這個日子放在心中，昨（16日）曬出粉紅色天空照悼念，並現身喬任梁墓園祭拜，她上香時臉色沉重，最後，陳喬恩和喬任梁父母擁抱，三人互動就像家人，其中她挽著喬媽，讓網友看到鼻酸。

喬任梁過世至今7年，陳喬恩每年都會曬照悼念好友，今年也不例外，PO出粉紅色天空照，並貼上一個天使和愛心貼圖，思念之情溢於言表，並低調現身喬任梁墓園祭拜，她上香時表情嚴肅，喬爸則神情凝重地為兒子擦拭墓碑，陳喬恩不忘給喬任梁父母擁抱，她挽著喬媽，三人互動就像家人，讓網友看了都鼻酸，直呼：「看哭了」、「最好的友情」、「陳喬恩每年都來」、「陳喬恩有情有義」。

喬任梁生前最喜歡粉紅色，他過世後，家人和經紀公司在追思會放上滿滿粉紅花朵，象徵他到「粉紅天堂」，而在喬任梁父母曝光的影片中，墓園也擺滿粉色鮮花、布置，充滿喬任梁最愛的元素。

其實，喬任梁是陳喬恩到大陸拍戲後，結交的第一個朋友，兩人因此成為無話不談的閨蜜，當年喬任梁傳出死訊，陳喬恩沉默多日才發聲，可見她心痛程度，而喬任梁年邁的雙親，為延續兒子創立的品牌，老人家開始研究社群網站、拍短影片分享生活，兩人不奢求品牌賺錢，只要不虧本就好。

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