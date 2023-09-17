台南登革熱累計病例7191例，疾管署副署長羅一鈞昨陪同行政院長陳建仁視察台南防疫時表示，本周病例數跟上周差不多，病例增加幅度有趨緩跡象；市長黃偉哲今早出席台南世界水質監測活動受訪說，近日登革熱病例數從單日最高352例降到241例，但千萬不能放鬆，「一天241例還是很多」，呼籲大家持續做好防疫，讓疫情持續降溫，還給市民健康環境。

台南登革熱疫情延燒3個月，面對接連大雨考驗，也使得病例數居高不下，根據統計，海葵颱風過後，上一波大雨集中下在安南區、永康區、東區，也是此次登革熱疫情熱區。

黃偉哲今上午出席環保局於新化林場舉辦「台南市世界水質監測競賽」表示，水是稀有資源，雖近期感覺下很多雨，但台灣仍被列為缺水國家，說來諷刺卻是事實，以台南來說，過去90幾天下了40幾天的雨，等於是去年全年雨量，短延時強降雨造成都市治理與環境困擾。

他說，一手防汛、一手抗旱，現在多了要防疫，這幾天登革熱病例數從單日最高352例降到昨天241例，但這是一時現象還是加大防疫力道得到結果，還需要觀察，千萬不能放鬆，「畢竟，一天241例還是很多」，大家仍要持續防疫，把防疫做好，才能讓登革熱疫情持續降溫，還給市民一個健康環境。