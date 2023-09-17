查扣天九牌賭具。（翻攝畫面）

台北市警中山分局獲報，有天九牌職業賭場流竄至中山區聚賭，經連日來監控蒐證，今（17）日凌晨大批警力持搜索票一舉搗破位於合江街188巷內的賭場，逮捕負責人與員工等3人依賭博罪嫌送辦，另有27名賭客依社會秩序維護法裁處。

基泰建設在大直地區的建案，疑因施工問題導致一旁民宅毀損，中山分局在災區編排交通管制及防竊勤務，同時夜間又投入警力執行林森北路條通商圈臨檢掃蕩。有賭場業者趁著警力吃緊情況，流竄至轄區聚賭，但已被警方布線掌握。

中山分局獲報，轄區合江街188巷內有流動天九牌職業賭場，經長時間埋伏蒐證，17日凌晨持台北地院核發之搜索票攻堅破獲利用民宅掩護的天九牌職業賭場。當場查獲負責人李男、工作人員蘇男及陳男等3人，以天九牌作為賭具供不特定人士賭博。

該賭場以打游擊方式流竄，賭客均由後門防火巷進出，並裝設多支監視器規避查緝。警方現場查獲負責人、工作人員及賭客共計30人，均坦承以對賭方式輸贏，並每局抽頭3分作抽頭金。現場共查扣抽頭籌碼100顆（約新台幣10000）、籌碼賭資67萬、現金賭資6800元，天九牌1副、骰子20顆、監視器設備等證物。

全案偵詢後，現場負責人李嫌、工作人員蘇嫌及陳嫌均依涉賭博罪移送偵辦，另賭客等共27人依社會秩序維護法裁處。中山分局呼籲，賭博讓人傾家蕩產，是條不歸路，警方將持續強力掃蕩，杜絕賭博歪風，淨化社會治安。