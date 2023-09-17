美國德州參議會今天表決後認定，遭停職的共和黨籍檢察長派克斯頓在賄賂和貪腐指控不成立，這位前總統川普的保守派盟友將恢復原職。

法新社報導，由共和黨把持的德州眾議會，5月時在壓倒性多數議員表決支持下，通過同黨的派克斯頓（Ken Paxton）濫權彈劾案，凸顯出派克斯頓在黨內的爭議性。

不過，同樣由共和黨主導的德州參議會今天就16項彈劾條款進行表決時，洗刷了60歲的派克斯頓的罪名。

派克斯頓2014年當選德州檢察長，儘管面臨金融詐欺的刑事起訴，但仍於2018年和2022年連任。這些刑事指控仍待審當中。

派克斯頓任職期間，前前後後對拜登政府提起約50件訴訟，挑戰白宮的移民、稅收和環境政策。

2020年，派克斯頓4名核心成員向聯邦調查局（FBI）投訴，指控派克斯頓保護一名有權勢的金主，有濫用職權之虞。

這群吹哨者後遭解僱，於是向法院提出不當解僱之訴。2023年初，派克斯頓達成協議，支付330萬美元和解，但因要求納稅人買單，引發州議員分歧的調查。

州參議院今天的表決結果，讓派克斯頓欣喜若狂。他在社群媒體上表示：「信口雌黃的政客和他們影響力龐大的資助者，無法掩蓋真相。」

川普也在自創的Truth Social平台上，祝賀派克斯頓「取得德州規模的偉大且歷史性勝利」。

不過，派克斯頓法律險境還沒完，包括待審中的證券詐欺指控，且他有可能會喪失德州律師執照。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120917