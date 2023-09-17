許多親子家庭共同參與。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

竹南鎮公所17日舉辦竹南海濱全民運動健康跑步趣活動，今年共有882人報名參與，眾人在暖身運動後起跑，活動也安排社區太鼓演出、摸彩，增添不少歡樂氣氛。苗栗縣副縣長鄧桂菊等人到場為選手加油打氣，場面相當熱鬧。

今年路跑活動分社會組與親子組進行，社會組路程8.2公里、親子組全程4.2公里，分別有200多人及700多人報名參加，隨著疫情趨緩，今年報名人數較往年增加，參加民眾一早就陸續完成報到手續；佳興社區的太鼓開場表演為活動揭開序幕，振奮士氣，緊接著由教練帶領來賓和選手大跳有氧舞蹈暖身。

副縣長鄧桂菊、立委陳超明、縣府教育處體健科長楊雲順，縣議員張佳玲、葉忠倫、竹南鎮長方進興、竹南代表會主席何秀綿及代表多人，出席開幕式為選手加油打氣，稍後並主持鳴笛起跑儀式。

鄧桂菊表示，縣長鍾東錦因率團到大陸行銷苗栗的優質農特產品和觀光旅遊亮點，希望為農產品打開更寬廣銷路，讓貨出去、錢進來，增加農友收益並帶動觀光休閒產業發展，因此由她代表出席。非常樂見參加民眾如此踴躍，跑出活力、跑出健康，尤其許多家長大手牽小手一起路跑，也有助增進親子關係。

鄧桂菊說，竹南鎮公所與代表會主辦這項路跑活動，與縣府積極推廣全民體育運動的政策相當契合，路跑路線還經過親子之森和長青之森，可置身林蔭與海風之間，放鬆體驗竹南海濱之美。她提醒選手注意安全之外，因天氣炎熱，大家別忘適時補充足夠的水分。

立委陳超明指出，目前正積極中央支持，推動崎頂新生技園區、子母隧道觀光休閒、發展龍鳳漁港及西濱快速道路高架工程等，希望讓竹南地區成為宜居的幸福城市。