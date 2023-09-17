高雄羅姓夫妻遭樓下吳姓男子殺害，其未成年孩子目睹全程，但社工遭質疑簡短關心，社會局今天指出，一直配合家屬需求，將派員協助心理輔導並探視慰問，目前已有善心人士願捐款協助孩子教育費。

高雄羅姓夫妻未成年孩童15日目睹雙親遭吳男入屋砍殺過程，事後更勇敢衝下樓求救，吳男雖已遭聲押獲准，但媒體報導2名孩童事後多次遭警方要求做筆錄，甚至提出夜間訊問要求，另外社會局社工也被質疑僅到場10分鐘，後續就只傳簡訊關心。

對此，社會局今天上午接受媒體聯訪指出，由於受害父母2名孩子出現心理受創，社會局已聯繫心理師，今天會評估孩子狀況，協助進行心理輔導。高雄地檢署檢察官預計明天進行複驗，社會局也已洽妥1名受過司法訓練的心理師，陪同孩子進行筆錄。

社會局說明，15日命案發生後，社工便立即到場安撫孩子及評估安置需要，因後來找到孩子熟悉的外公外婆，經安頓好孩子後，親屬即表示讓孩子玩玩具，不要吵孩子，社工就先離開；當天下午打電話關心時，親屬也回應孩子狀況都還好，因忙處理喪事且在悲傷中，暫時婉拒家訪。

社會局指出，社工後續傳簡訊關心，提醒家屬注意孩子身心狀況，並留下聯絡電話；昨天再發簡訊關心，晚上家屬致電表達希望協助的事項，社會局也已回應家屬並積極處理。

社會局強調，市長陳其邁非常關切2名孩子教育及照顧服務，責成社會局結合社會資源協助孩子的教育需求，目前社會局也接獲多名善心人士表達捐款及協助孩童後續教育意願，正積極與親屬聯繫做後續安排，社會局長謝琍琍與市府副秘書長陳盈秀今天也將前往探視慰問。

至於家屬反映警方通知2名孩子做筆錄、不夠顧及感受部分，高雄市警察局苓雅分局也回應，案發後為追緝犯嫌到案，須立即確認犯嫌身分，因此才派員前往被害人家屬住處，並在家屬陪同下，由女警筆詢在場2名孩童事發過程確認身分，據此才能迅速鎖定，並在3小時內逮捕凶嫌歸案。

不過，為周全指認程序，警方仍須再次通知家屬請孩童做筆錄，以強化證據能力，但因家屬不願意，警方同理家屬悲傷心情，經陳報檢察官後，同意以其他方式替代；至於家屬希望後續偵辦過程希望減少筆錄部分，警方也已向檢察官反映，將持續以關心與協助的刑事處置方式貼近受害民眾期待。（編輯：陳仁華）1120917