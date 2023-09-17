王宇婕、柯叔元劇中上演酒後滾床。（中視提供）

柯叔元、王宇婕隔17年再度合作演出中視、衛視中文台《女兒大人加個賴》，劇中兩人原本是醫生與病人的關係，因相處產生情愫，還酒後吐真言忘情滾床。王宇婕坦言拍攝時一開始有些緊張，「這是我和叔元哥的第一次床戲，整場戲他穿浴袍，而我要露肩露腿。」為了避免走光，王宇婕能遮能包的全都做好防護。柯叔元則表示：「劇情安排很巧妙，兩人的默契絕佳，比17年前還要好，整個輕鬆又有趣」。

王宇婕說，因為是先拍兩人交心的感情戲，接著才是床戲，所以情緒很自然地延續，「現場我們一直笑，許多動作都是我們即興加出來的，像是棉被怎麼扯開，裝水的杯子怎麼打翻」，王宇婕覺得導演的鏡頭很生動，讓整場戲變得很好玩，「默契跟節奏都沒話說，是我最難忘的一場戲。」

劇中柯叔元既有床戲也有打戲，挑戰不少，「床戲要想辦法把氣氛跟感覺做到，不像打戲，是要把招數記清楚，各有不同」。而王宇婕飾演呂英雄一角，是一個冷靜理性的醫生，在酒精催化下，對柯叔元傾訴內心世界，「因為叔元哥對戲時給足很多東西，我不知不覺就邊講邊哽咽，當下去聽去感受，很快就進入情緒，拍的過程自然順利又快速」，王宇婕還記得當時拍完回家心情超好，「再怎麼累，一天只要有一場演得好，就覺得很開心。」被問到默契指數給幾分，王宇婕打了8分，「因為要把2分留給下次，希望有再次合作的機會。」

對於默契指數，柯叔元覺得「意外地好」，雙方彼此信任，也都有接收到對方想傳遞的訊息，讓他很期待看到剪接後加上後製所呈現出的效果，「拍之前有跟宇婕討論，希望呈現這場戲有趣的地方，讓大家專注在表演上，而不是看身體露多少反而失去焦點，所以(尺度上)完全露得剛剛好」。

《女兒大人加個賴》受到觀眾喜愛，王宇婕認為對幕前幕後的工作團隊都是很大的肯定，「劇本絕無冷場，整部戲滿滿正能量，對手很重要，導演也給很大的空間，加上工作人員很給力，演員只要專注在表演上，就能一起創造好作品」。王宇婕也預告，接下來的劇情還有更值得觀眾追下去的精彩發展。中視、衛視中文台《女兒大人加個賴》週一至週五分別於晚間8點、10點播出。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！