越南台商總會16日選出新一屆總會長，由DDK鋒明集團董事長蔡文瑞勝出。蔡文瑞表示，ESG議題日益重要，他將結合幾家企業一起做示範，並向整個台商推廣，以期與國際接軌。

越南台灣商會聯合總會（越總）16日晚間在越南北寧省選出第25屆總會長，在外界認為的拉鋸選情中，蔡文瑞以137票贏得選舉，將於明年1月上任；另一參選人、同奈台商會會長吳明穎則拿下113票，以24票之差落敗。

今年53歲的蔡文瑞也是現任中華民國僑務委員、越南自行車業聯誼會會長、平陽台商會名譽會長等。蔡文瑞1999年抵達越南考察，隔年在平陽省建廠完成，主要生產自行車坐墊，耕耘越南迄今已23年。

蔡文瑞13年前也曾參選越總總會長，但當時落選，這次自五五波的膠著戰勝出，他將一切歸功於助選團隊的幫忙。他向中央社表示，13年前選輸後，他本想很快捲土重來，未料工廠卻在2014年的513暴動中被焚毀。

中國2014年5月在南海設立鑽井平台探勘石油，這件事引來越南官方抗議，民間反中情緒高漲，平陽省、同奈省等接連發生暴動，蔡文瑞的廠房就在這場513暴動被燒成廢墟，損失新台幣上億元。

蔡文瑞說，他一直希望等到有能力也有時間的那天來回饋台商，而今剛好有這個機緣。未來他希望可以加強台商與國際接軌、促成健保遠距醫療覆蓋至海外、彙整投資問題教戰手冊、完善商機分享平台等。

在與國際接軌部分，蔡文瑞表示，現在全球力推ESG（環境保護、社會責任、公司治理）議題，他將以自己的公司結合幾家企業一起做示範，進而向整個台商社群推廣。

此外，蔡文瑞觀察，現在越南有將近9萬台灣人，大多數都有參加健保，希望在健保制度下能透過遠距醫療照顧到在越南的台灣人，免去回台看診的時間與交通費，儘管有一些法規待突破，但他會努力爭取。

協助台商投資方面，蔡文瑞指出，台商對越南法令不熟悉，也有語言隔閡，在經營過程常「誤踩地雷」，他將彙整案例編撰教戰手冊。最後，他要完善商機平台，讓會員的商務資訊可以互相流通。（編輯：陳承功）1120917