苗栗縣與湖北省武漢市長期維持友好關係，即使疫情期間仍以視訊交流維繫情誼；縣長鍾東錦把握疫情解封良機，16日率同相關局處和各級農會幹部組成的參訪團，赴大陸武漢及北京展開城市對等互惠交流，著力於農產行銷、觀光旅遊及客家文化傳承等重大議題。鍾東錦期許，此行成為繼北市與上海雙城論壇後的第二個雙城互惠交流。

由縣長鍾東錦領軍的參訪團除縣府相關局處主管之外，還有縣農會及鄉鎮農會、全國台企聯、台灣客家總商會等民間團體幹部，參訪行程自16日至21日，縣府精心規畫的互惠交流議題，涵蓋雙城農產行銷、兩地青年共好、多元文化融合及創建年度論壇。

另有感於苗栗為客家大縣，昔日本與廣東省梅縣客家族群互動熱絡，無奈因疫情與兩岸情勢阻隔而停滯，冀望此行與武漢恢復經濟交流的同時，亦重啟客家文化交流互動大門。

縣府指出，此次參訪行程十分緊湊，期間將赴武漢江夏區考察休閒農業和水產養殖，舉行「鄂台現代化農產業合作交流會」，參觀高新展覽館及苗栗路建設。19日預定參加已邁入第17屆的武漢台灣周開幕式，為雙城友誼升溫。

20日轉赴北京參訪與海協會會長張志軍會面，張曾於2016年協助推動泛藍8縣市到大陸辦理農特產品展銷推介活動，以及兩岸文化創意產業合作等；21日接著拜會全國台企聯、參訪台灣會館，關心台商投資現況，交流意見並協助解決疑難問題。

鍾東錦強調，參訪行程的規畫，除借鏡大陸成功經驗、增進兩岸互動之外，更重要的是將苗栗優質的文旦、東方美人茶、芋頭等農特產品，把吸睛的觀光亮點推介到大陸，吸引陸客規畫行程到苗栗旅遊，帶進人潮和錢潮，自能增加農友收益並帶動觀光產業發展，另尋求大陸高層的支持，在平等互惠原則下，促成苗栗與武漢雙城的互動成為常態，攜手鞏固情誼、共創美好願景。

另外，苗栗縣有超過6成的客家人口，然隨著時代變遷，客家語言和文化出現逐漸凋零的危機，縣府近年來致力語言和文化的保留與傳承，去年客委會在推動客語為通行語的成效評鑑中，再度獲得優等最高殊榮，創下5連霸的歷史佳績。縣長鍾東錦宣示延續優良傳統，繼續打造「客家就是生活、生活就是客家」的友善環境之外，更期盼秉承客家人忠義及飲水思源的精神，啟動客家族群尋根溯源之旅，再現客家榮耀。