抓到了！新北稽查進口蛋冷藏倉庫 驚見中央逾期191萬顆巴西蛋 @ChinaTimes ​

新北市府查核進口蛋，意外查獲中央畜產會在轄內承租的倉儲，發現裡面堆滿逾期巴西蛋5309箱，另外有未逾期、來自巴西與泰國的827箱進口蛋，因現在不缺蛋等原因，倉儲管理人員說，預計也將放到過期，初估全部蛋的市價約1320萬，已可在新北買房。

新北市衛生局接獲台中市通報某進口蛋商倉儲位於轄內，前往查核時發現台中進口商在協助中央畜產會報驗澳洲進口蛋後，即交由中央調度至通路，貨物未曾存放於新北物流公司。但衛生局卻在查核時意外發現中央畜產會在新北承租的倉儲，並在裡面發現逾期巴西蛋5309箱、約191萬顆，另有未逾期，來自巴西與泰國的827箱進口蛋、約29萬顆，統計現場共約220萬顆蛋。

衛生局稽查物流倉儲蛋品冷藏倉庫。（圖／新北市衛生局提供）

衛生局稽查物流倉儲蛋品冷藏倉庫。（圖／新北市衛生局提供）

衛生局說，這批進口蛋是陸續進口的，逾期的效期都在8月左右，未逾期的則是9月、10月都有，看起來是中央調度政策，才會在進口191萬顆蛋之後直接原箱放到過期，另外未逾期的29萬顆蛋，現場倉儲管理人員說因不缺蛋等問題，預計也不會流入市售、放到過期後銷毀。

衛生局強調，現場逾期蛋有標示清楚存放於待報廢銷毀區，未逾期的蛋存放也無不合格。 為確保市售蛋品流通安全，衛生局將持續於賣場超市、超商及雜貨店等通路端查核生鮮蛋品，並呼籲中央應盡速進行報廢品處理，以免流入食品供應鏈，降低食安事件發生風險。