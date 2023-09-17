民宿熄燈讓楊謹華（右）落淚不捨，左為郭雪芙。（TVBS提供）

陳昊森（左起）、林心如、周興哲、陳意涵、郭雪芙、楊謹華、章廣辰、蘇有朋到台東海邊玩水、拍照留念。（TVBS提供）

TVBS《光開門就很忙了》今（17日）將播出完結篇，店長林心如、陳意涵、楊謹華、郭雪芙、周興哲、章廣辰、陳昊森，以及小幫手蘇有朋最後一同收拾民宿，準備熄燈。蘇有朋問起製作人林心如關於接下來光系列計畫，林心如立即邀約蘇有朋參與，讓他笑說：「妳想到下一部要幹嘛，我們再來聊。」

成員們也把握最後相處，一起到台東海邊玩水、拍照留念，陳昊森與周興哲聊起這十幾天相處深刻印象的事，「一開始是周興哲拉著我到姐姐房間，他還拍我肩說『我們是最好的家人』，從那刻起我就知道我們是好兄弟！平時鬥嘴其實都是愛的表現。」周興哲也曝：「其實節目錄製之前的那段時間，心情很低落，來了之後，發現自己都好起來了，好險我有參與。」

最後清理打掃民宿過程中，負責廚房的周興哲收拾洗碗時笑虧：「這是最難得畫面。」因為平時都是二廚章廣辰與大家幫忙整潔清洗；而陳意涵幫陳昊森一起整理房務累到滿身大汗，才理解陳昊森每天替換客人床單的辛苦，笑說：「我最後一天才發現。」

零廚藝的章廣辰，在《光開門就很忙了》拍攝前特別與料理女王陸巧因老師學習料理，到台東跟著主廚周興哲一同在廚房負責客人餐點，讓他萌生未來希望有機會可以開餐廳的願望。