劉若英出道以來首度在高雄巨蛋開唱。（相信音樂提供）

歌迷恭喜劉若英以〈縮影〉入圍金鐘獎。（相信音樂提供）

劉若英出道以來首度在高雄巨蛋開唱。（相信音樂提供）

「文藝天后」劉若英以《台北女子圖鑑》戲劇片頭曲〈縮影〉入圍第58屆金鐘獎戲劇原創歌曲獎，她16日在高雄巨蛋舉辦「飛行日」巡迴演唱會，特別首唱這首歌曲，以及限定歌曲〈再會啦心愛的無緣的人〉當作送給高雄的2大禮物。

劉若英首次登上高雄巨蛋，她開心大喊：「高雄！高雄！我終於到高雄跟大家一起唱歌了。」過去南部的歌迷為了看她演唱會都得奔波到其他城市，她謹記在心裡頭，「我堅持了30年，終於站上高雄舞台唱歌給你們聽，一路為了我們相聚奔波的朋友，這次我來了！我站在你們面前！謝謝你們！」帶來〈一輩子的孤單〉、〈當愛在靠近〉、〈原來你也在這裡〉、〈很愛很愛你〉、〈各自安好〉、〈後來〉、〈成全〉等歌曲，讓高雄巨蛋瞬間成為高雄最大KTV。

她分享入圍心情：「前二天我以歌手的身份入圍了金鐘獎，入圍就是得獎是件值得高興的事。」歌迷也高舉祝賀紅布條「女神入圍金鐘獎」，並在她唱到〈親愛的路人〉時點亮手機燈應援，〈快樂天堂〉時粉絲排字「I ♥ U」、「力尚水（你最美）」等，她感動哽咽地說：「我要承認我站在台上是要感動你們，但你們感動了我。」隨後她透露原本唱到〈親愛的路人〉時，機關因為一度出狀況未能升起，她說：「但你們就是最好的機關。沒關係，更顯得高雄場更特別。」

過去劉若英曾在演唱會上〈舞女〉、〈愛情的恰恰〉，帶嗨現場氣氛，這次為了給高雄歌迷不一樣驚喜，她特別練唱閩南語歌曲〈再會啦心愛的無緣的人〉。閩南語不「輪轉」的她，用自己獨特的方式記歌詞，一開始練唱時，工作人員一度以為她在唱泰文歌，為了雪恥她每天在家練唱，笑稱：「畢業以後最用功的一次，連兒子都學會這首歌，我還沒練習好。」

劉若英最後在〈後來〉的歌聲中為高雄演唱會劃上完美句點，歌迷的熱情，她喊話「還想再來高雄開唱」。而「飛行日」也將繼續巡演出，9／20多倫多、9／23大西洋城、9／30吉隆坡、11／25西安。