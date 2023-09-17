台北市社會局配合衛福部推動「1國中學區1日照中心」長照政策，目標2024年達成，審計部報告卻指出，截至2022年底為止，有10個學區只能在2024年後才能開辦老人日照中心，且還有6個學區沒有尋得場地，無法在明年達成政策目標。社會局解釋，受限於社子島禁建區域、松山機場腹地等因素，難以找合適的場地，明年將提高針對民間機構補助，提高在未開辦學區設置的誘因。

北市社會局為因應人口老化及改善社區失能失智長輩使用日間照顧服務問題，2022年推動「1國中學區1日照中心」政策，並藉台北市公益彩券盈餘分配基金編列預算6640 萬元，開辦「補助設置社區式長照機構試辦計畫」，鼓勵民間設置老人日間照顧服務中心（老人日照中心），期盼在2024年達成「1國中學區1日照中心」目標。

但審計部報告表示，截至2022年12月底，台北市72個國中學區，已有66.67％、48學區開辦55家老人日照中心，可收托2149位失智或失能長者，另有25％、18個學區已尋得建立場址，正由社會局或民間機構籌設中，但6.33％、6個學區尚未取得場地布建。

報告說明，18個已規畫設立的老人日照中心，僅8個學區預計在2024年前開辦，其餘10個學區可能因配合社會住宅或學校EOD案工程進度，須2024年以後才能辦，因此，無法在2024年達成「1國中學區1日照中心」目標。

審計部報告還指出，今年的老人日照中心資源，雖能滿足全市失能民眾需求，但各行政區資源配置供需失衡，供過於求者有士林區等8處，供不應求則有信義區等4處，致有部分地區民眾無法就近使用日照服務資源，且將增加日照資源豐 沛地區業者未來經營困難風險等狀況。

社會局回應，截至今年8月底，已完成57國中學區設置69家日照中心，年底預計達到58學區開辦81家日照中心，政策達成率將會來到80.55％。此外，目前有9學區正在規畫中，剩餘的5學區正在積極爭取透過社會住宅、運用市有餘裕空間、校園餘裕校舍及結合國有財產署閒置場地等方式，吸引民間投入。

針對各行政區資源配置供需失衡，社會局表示，未開辦或機構較少的行政區域，可以透過交通車接送的方式使用服務，未來將持續補助長照交通車。

社會局也指出，2021年起針對業者在未開辦日照中心的補助，從原本的每人10萬元增加至12萬元，但受限於社子島禁建區域、松山機場腹地等因素，難以找合適場地，因此2024年將調整補助基準，以增加未開辦學區的誘因。