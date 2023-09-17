現代人生活繁忙，容易營養攝取不均衡，導致性致缺缺，該透過哪些食材來助長性慾？對此，營養師王證瑋分享6種食物，包括牡蠣、肉類、鮭魚、堅果種子、蘋果及紅酒。其中他提到，蘋果富含斛皮素，其有助改善高血壓問題，而血壓異常亦可能造成性功能障礙的狀況；另外，紅酒富含多種抗氧化植化素，但過量飲用則會有反效果。

王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文指出，健康生活身心靈皆要顧到，尤其在性福方面，也是不可忽視的一環。他並分享下列6種有助提升性趣的食物：

1、牡蠣：牡蠣富含鋅，有助於調節性荷爾蒙濃度，且有研究指出，性慾低下者普遍出現缺乏鋅的狀況。因此，食用牡蠣補充鋅，可助改善性慾等問題。

2、肉類：攝取足夠的蛋白質，可補足人體胺基酸的需求，其中的精胺酸，對於維持性功能也有許多研究支持，同時還可預防心血管疾病發生。

3、鮭魚：鮭魚中含有豐富的必需脂肪酸，可維持血管與循環功能健康。根據研究顯示，維持血液循環正常，可降低性功能損壞的機率。

4、堅果種子：杏仁及腰果富含鋅及精胺酸，可幫助維持血液流動正常。

5、蘋果：富含斛皮素，於相關文獻回顧可發現，斛皮素能改善高血壓問題，而血壓異常亦可能造成性功能障礙的狀況。

6、紅酒：紅酒中富含多種抗氧化植化素，一項研究發現，男女每日適量飲用一杯紅酒，可提高性慾及維持整體性功能，但過量則會有反效果。

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