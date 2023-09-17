國民黨立委洪孟楷今曝光「財團法人中央畜產會進口貿易合約書」。（洪孟楷提供）

進口雞蛋流向不明延燒，國民黨立委洪孟楷今曝光「財團法人中央畜產會進口貿易合約書」，提到採購合約上第三條寫「甲方呈報農委會確認數量後採購」，代表農委會掌握全國供缺蛋，但進口雞蛋到期損失導致2億多元人民納稅錢耗損，痛批農業部讓蛋擺到過期、調度失靈。

洪孟楷表示，昨天陳吉仲記者會說進口蛋到期約5000多萬顆，以一顆成本五元來計算，就毀損報廢約兩億多新台幣。而當初簽約時在合約上明白顯示，要進口多少顆蛋，都由甲方報農委會確認後採購。

他說，換言之，超思公司能進多少顆蛋，都是農委會說了算。掌握全國雞蛋調度資訊最完整的農委會，讓這些蛋擺到過期，證明調度失靈，陳吉仲還認為不該道歉堅不負責嗎？

洪孟楷指出，採購合約上第三條明白寫著，「甲方呈報農委會確認數量後採購」，就代表農委會掌握全國供缺蛋的狀況，調度由他說了算。現在5000多萬顆雞蛋放到過期是事實，這就有兩種情況。

他表示，一是如果國內根本沒缺那麼多進口蛋，卻同意放任超思公司採購如此大量，那是不是就有圖利之嫌？別忘了，這次進口的六成以上雞蛋，都是這家資本額50萬的公司辦理。二是如果確實有缺蛋情況，但到最後購買回來的蛋可以擺在倉庫內擺放過期，那調度上就出了嚴重的問題，不是蛋源不足，而是人為失誤、更加離譜。

洪孟楷強調，昨天還有理由說因為放暑假，學生不吃營養午餐所以需求量大減；請教這些坐冷氣房的高官們，台灣是第一年放暑假嗎？七八月學生不用上課不吃營養午餐是今年才知道的嗎？根本不是理由的理由，卻好意思拿出來解釋，這些高官敢解釋、人民還真不敢聽。呼籲請民進黨政府告訴國人， 2億多元的納稅錢耗損，誰該負責？怎麼負責？別再呼攏。