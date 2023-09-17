進口雞蛋食安爭議延燒，農業部長陳吉仲聲稱，雞蛋進口創造60億的經濟效益。國民黨立委賴士葆痛批，一個愧對國人的農業部長，在這個時空還大言不慚地為千瘡百孔的蛋荒及進口蛋失誤自我美化，陳吉仲的自我感覺和社會大眾對他處理雞蛋政策的評價真的天差地遠，不能以道理計。

賴士葆表示，因為蔡政府長期縱容包庇陳吉仲的怠忽職守，所以至今陳吉仲竟然還敢冠冕堂皇的宣稱雞蛋進口創造60億的經濟效益來愚弄百姓，真的令人瞠目結舌啊，一個愧對國人的農業部長，在這個時空還大言不慚地為千瘡百孔的蛋荒及進口蛋失誤自我美化，陳吉仲的自我感覺和社會大眾對他處理雞蛋政策的評價真的天差地遠，不能以道理計。

賴士葆指出，立委和縣市首長要不到資料，但是凡走過必留下痕跡，不是黑箱作業就可以瞞天過海。桃園市稽查到廠商為中央畜產會代工製作巴西進口與國產蛋殺菌液蛋，將產地都標示為台灣。廠商說不懂英文，政府也沒有輔導只能自尋出路標示，過去農業部保證進口蛋保存120天的說法已經被打臉，因為那是在噴膜塗蠟，並且全程冷藏的狀況下，現在解開的真相是巴西進口的蛋沒有全部噴膜打蠟，到達台灣就冷鏈斷鏈，回到常溫。

賴士葆說，陳吉仲在記者會不敢明確的面對過去的這些諸多缺失，只能說未來進口的雞蛋會告訴相關業者製造日期、有效日期、產地來源國、洗選蛋的規範等等。過去的缺失處罰廠商，政府的失職造成國庫的耗損以及人民健康的傷害，誰負責？

賴士葆直言，人民的憤怒情緒高昂到已非陳吉仲道歉可以化解，更遑論陳吉仲至今不覺有錯，更不覺得需要道歉。民眾無法釋懷的是桃園市稽查到的只是冰山一角，其餘的進口蛋混合台灣的國產蛋流入市面，變成各類的加工蛋品進入小市民的肚腹，慢性的戕害百姓的健康，回首蔡政府過去食安五環的保證，真的令人欲哭無淚，聽到食藥署官員意圖卸責說進口蛋不在強制申報項目內，老百姓才知道原來蔡政府所謂的源頭管理、邊境管理只是一些個樣板，不是包括所有的食品。

賴士葆強調，5千多萬顆進口蛋耗損，2億元納稅人的血汗錢變成堆肥，專家估計實際耗損可能加倍，庫存8成以上的雞蛋來自巴西，陳吉仲護航超思，至今50萬登記資本額的小店取得將近9萬顆進口蛋，政府的評選標準仍然是一團迷霧交代不清。目前陳吉仲繼續堅守崗位唯一的貢獻，就是幫在野黨打選戰，其餘無他。