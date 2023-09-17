嘉義一名女子昨和家人到市區某日式餐廳吃飯，在包廂裡不僅聞到老鼠味，還看到老鼠鑽牆，用餐快結束，家人發現餐桌的轉盤下躲一隻老鼠，手裡還拿著食物啃食，讓她超級反胃，店員得知也沒有道歉，她將其PO上網後，有相同經歷的網友也分享相似經驗，直呼「這家店可以收起來了。」

原PO昨（16）日於論壇《Dcard》指出，昨晚和家人在嘉義某日式餐廳聚餐，他們才走進包廂，就聞到一股老鼠味，入座沒多久就看到一隻老鼠從桌底竄出，鑽到牆壁的洞裡，她向店員反映，沒想到對方並不驚訝，還一臉習以為常，連句抱歉的話都沒說，她只好要求店員拿板子把牆面的洞擋起來。

原PO表示，用餐接近尾聲時，家人發現餐桌上的轉盤底下有老鼠腳，低頭看到一隻老鼠在底下吃東西，讓所有人瞬間反胃，「用餐過程中牠都沒有跑出來，我們吃多久，牠就在底下吃多久。」結帳時她再度跟店員反映，但對方的態度依舊不理不睬，讓她超級傻眼，直呼「讓我大開眼界，這種用餐環境真的很不行，我們的碗盤說不定都有老鼠爬過。」

原PO爆料的日式料理店在嘉義縣經營多年，是當地人家庭聚餐的選擇之一，在Google評論上有4顆星，貼文曝光網友也紛紛留言，「老鼠味很重還吃得下去，佩服」、「轉盤下面也太髒了吧」、「料理鼠王被發現了」、「可以跟衛生局檢舉了」。

留言中也有人轉貼網友在店家Google評論留言，網友控訴該店家員工素質不佳、上錯菜、店裡瀰漫一股異味，還看到老鼠在結帳櫃檯逛大街，讓該名網友直呼「這家店可以收起來了啦！」