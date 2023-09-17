交通部觀光局15日升格為觀光署正式掛牌，台北市今年1至7月遊客人數卻比疫情前2019年減少90萬人，扣掉2月台灣燈會，更減少772萬人。國民黨台北市議員秦慧珠批評，觀光業無法復甦，拖累台北市的觀光發展，開放入境旅遊政策有待修正。觀傳局回應，積極透過多項策略推廣北市觀光，並打造帶狀活動，延長旅客停留台北時間。

交通部年初時規劃今年來台旅客達600萬，其中陸客達100萬，但迄今只達400萬，陸客第一季也只來5.2萬人。北市也受中央政策影響，今年1至7月遊客人數較2019年同期減少90萬7699人，若扣掉2月台灣燈會的「特殊現象」，北市各景點遊客數較疫情前實質減少約772萬人。

秦慧珠指出，北市各景點人數減少最多的前10名，分別是忠烈祠減少81.67％、故宮博物院68.08％、台北自來水園區56.52％、士林官邸56.32％、台北101觀景台55.73％、梅庭49.27％、中正紀念堂48.67％、糖廊文化園區44.15％、國立歷史博物館35.19％及華山文創園區34.84％，多半是來台觀光客尤其陸客喜愛的景點。

她批評，台北市各景點遊客人數未恢復疫情前，證明交通部觀光署開放入境旅遊的政策有待修正，特別是開放陸客來台，不能再以僵化的規定限制旅遊，讓觀光業無法復甦，也拖累台北市的觀光發展。而台北市觀傳局也應在旅遊上多做宣傳，讓國旅遊客多以台北市為旅遊目的地，以振興北市觀光旅宿業。

觀傳局長陳淑慧回覆，受國境開放較晚影響，大型會展一時無法到位，地緣政治也影響國際旅客來台旅遊及爭取會展在台舉辦的意願，且兩岸觀光凍結也影響來台國際旅客人數。

她說，觀傳局積極透過多項策略推廣北市觀光，針對國際旅客，以到台北4小時航程地區為主、遠程地區為輔佈局引客，包含8、9月赴日韓星馬辦理觀光推廣交流會、參加大邱炸雞啤酒節，並以熊讚熱氣球參加法英德熱氣球節等行銷宣傳。今年2、3月也與旅行業者座談，掌握海外目標市場狀況。

觀傳局主任秘書蕭君杰補充，觀傳局透過持續舉辦大型活動，如大稻埕夏日節、跨年、台北燈節與花節等，結合城市特色打造帶狀活動，延長旅客停留台北時間，以帶動消費。並規劃各式活動與產品宣傳台北豐富旅遊資源，如台北私房景點票選、熊讚生日月快閃商圈活動及北北基桃好玩卡等，打造台北為亞洲必遊的城市。