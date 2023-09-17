油價降了！中油宣布自明（18）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元及0.1元，調降後，92無鉛汽油每公升31.4元、95無鉛汽油32.9元、98無鉛汽油34.9元，至於超級柴油每公升29.0元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收2.4元及3.9元。

受沙烏地阿拉伯與俄羅斯兩國延長額外減產期間至年底、夏天用油旺季尚未結束等因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲2.81美元，新台幣兌美元匯率貶值0.015元，國內油價依公式計算漲幅為2.52％。

中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與上周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲2.2元及3.8元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收1.2元及2.7元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅及第二階段吸收50％調幅合計後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收1.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收2.4元及3.9元，國內汽、柴油實際每公升各調降0.2元及0.1元。