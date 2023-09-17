巴西進口蛋標示不實引發外界疑慮，桃園市政府衛生局昨（16）日發布新聞稿提到，12日去電農業部詢問巴西進口雞蛋配售地點，但未獲告知，市府展開聯合稽查後發現1家有標示不實等違規事項，衛生局也強調，今年5月即啟動蛋品稽查專案。資深媒體人黃揚明對此大讚，並慶幸去年底桃園市長選舉政黨輪替，否則現在民進黨政府恐還繼續隻手遮天。

桃園市政府衛生局昨發布新聞稿指出，12日去電農業部詢問巴西進口雞蛋配售地點，但未獲告知，為把關食安，桃市府當天隨即展開聯合稽查。經查後發現，7月之後有使用進口雞蛋之轄內工廠計有3家，進貨來源廠商均是中央畜產會，生產品項有殺菌液蛋、未殺菌液蛋及蒸煮蛋及散裝籃蛋，其中一家遭查獲有標示不實等違規事項，將依食安法予以開罰。此外，衛生局強調，自今年5月25日媒體報導泰國進口雞蛋製成洗選蛋發霉事件起，桃園即率先全國啟動蛋品稽查專案，持續查核進口雞蛋生產製程與轄內8家生產液蛋及洗選蛋工廠。

對此，黃揚明昨在臉書大讚桃市府揭露了2項真相，包括桃市府比台中市政府更早向農業部詢問進口雞蛋流向，且農業部不提供相關資訊，以及桃園市政府今年5月底就啟動蛋品稽查專案，是全國最早的縣市。

黃揚明強調，桃園市政府做了政府機關該做的事，並因早已啟動稽查，直接查到「混蛋」工廠，讓食安事件不只是「政治口水」，而是有「真憑實據」，讓農業部長陳吉仲沒辦法再神隱。黃揚明也慶幸去年底桃園市長已政黨輪替，否則恐怕現在民進黨政府還能繼續隻手遮天。