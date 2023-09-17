來自印尼的廚藝高手傅温蒂說，她因常寄送國際貨運與先生相識結婚，先生還為她辭掉高薪工作在新莊開起印尼小吃店。(柯毓庭攝)

新北市今(17)日舉辦112年聯合結業典禮及成果展示，副市長劉和然到場頒發學員結業證書，他說，市長侯友宜曾提到一個國家要強大，就是讓不同國家、不同文化的人可以在這裡好好生活，現場也有學員分享參加輔導班的心得，大讚非常感謝新北市政府。

為協助新住民朋友適應在地生活、克服語言、文化等差異，新北市各戶所每年辦理「新住民生活適應輔導班」，至今已21年。今(17)日舉行112年聯合結業典禮及成果展示，由劉和然頒發學員結業證書，並邀請本屆、歷屆學員及親友逾600人共同參與。

劉和然表示，他看到主持人講中文，發現各位適應能力真的很好，分享心得的新住民雖然有點緊張，但她語文已經可以跟我們溝通。劉和然說，侯友宜曾提到，一個國家要強大，就是讓不同國家、不同文化的人來到這塊土地可以在這裡好好的生活。劉和然也謝謝很多在坐參與的學員親友，並說很多學員畢業之後又回來教其他學員，非常感謝。

來自印尼的廚藝高手傅温蒂受訪，說她之前來台當看護，因為常去寄收國際包裹，加上中文說得好，與在物流營業所當所長的先生傅坤祥交往後結婚。婚後先生為她辭掉高薪工作，陪她開起小吃店賣印尼美食。

她說，很感謝新北市府的政策，她參與課程後，學到很多東西，例如如何拜拜、要拜甚麼等台灣風情，還跟先生一起參加婚姻情緒管理等課程，也因課程認識很多同鄉好友。

活動現場學員作品豐碩，包括板橋戶所的手作果凍花、中和戶所的印尼Batik蠟染面具、柬埔寨送水節Bon Om Touk水燈、永和戶所的日式苔球、汐止瑞芳戶所的台灣花布手機包、新店戶所的土耳其馬賽克燈、樹林三峽鶯歌戶所的酒瓶燈及蘆洲戶所的指甲彩繪等，展現新北多元文化融合的特色。