桃園市客家局與龍潭導覽協會共同合作，在市定古蹟龍潭聖蹟亭舉辦「2023桃園送聖蹟」祭典。（呂筱蟬攝）

桃園市客家局與龍潭導覽協會共同合作，在市定古蹟龍潭聖蹟亭舉辦「2023桃園送聖蹟」祭典。（呂筱蟬攝）

為重現昔日客家惜紙敬字、重視知識教育，桃園市客家事務局與龍潭導覽協會共同合作，今天在市定古蹟龍潭聖蹟亭舉辦「2023桃園送聖蹟」祭典，今年還特別挑選2位女學生擔任祭典讀祝禮生，打破傳統祭儀為男性主導的刻板印象，在文化傳承同時也重視性別平權。

活動由市府祕書長詹榮鋒與客家局長林昭賢帶領民眾一起體驗客家敬字惜紙的傳統文化。詹榮鋒說，早期客家人有收集字紙至聖蹟亭集中焚化，再以三獻古禮恭請河神將字紙灰燼送入大海的習俗，稱為「送聖蹟」。

全國百餘座聖蹟亭中，目前僅有桃園龍潭、高雄美濃等地舉辦送聖蹟祭典，且只有桃園仍貫徹執行最完整的客家三獻古禮儀式。在現今科技化的時代，電腦打字取代文字書寫，雖然帶來便利，但卻少了手寫文字帶來的溫度，藉由活動，帶領民眾深入了解客家族群的敬字文化。

值得一提的是，今年送聖蹟祭典的讀祝禮生，特別挑選龍潭國中林宥岑及雙龍國小林思妧2位女學生擔任，打破傳統祭儀係男性主導性別刻板印象。此外，現場還首次推出實境解謎遊戲，透過遊戲的設計，讓民眾在聖蹟亭內找答案，進而對聖蹟亭有更深入的認識

客家局表示，今年的聖蹟亭巡禮也與龍潭、大溪、中壢的文史團體合作，分別以3區的聖蹟亭為核心推出文化體驗遊程，3條遊程一開放網路報名，不到1天即秒殺額滿。