小孟老師在臉書上分享12星座邁入秋冬的運勢，其中工作運最旺前3名星座依序是獅子座、金牛座、處女座，事業將有好的變化；感情運旺的前3名依序是雙魚座、天蠍座、摩羯座；財運旺的前3名則是雙子座、巨蟹座、牡羊座；需要改善的前3名是天秤座、射手座、水瓶座。

【工作運旺前3名】

▍第3名：處女座

處女座在秋冬這段期間溝通有自信，且能清晰表達，並在交流中表現創造性，同時也能保持專業。

▍第2名：金牛座

金牛座在秋冬這段期間工作發展將有良好機會，可能是新的項目、地位提升或工作上的變化。

▍第1名：獅子座

獅子座在秋冬這段期間在外表和個性上具有吸引力，有助於建立和諧的人際關係，同時有極強的自信，能在商業經營中取得不錯成績。

【愛情運旺前3名】

▍第3名：摩羯座

摩羯座在秋冬這段期間能與伴侶尋求相同的價值觀，促使雙方更了解彼此，並建立更穩定的感情關係。

▍第2名：天蠍座

天蠍座在秋冬這段期間會把重心放在家庭或伴侶身上，除了能感情甜蜜，還能與家人或伴侶建立起事業關係。

▍第1名：雙魚座

雙魚座在秋冬這段期間能聰明且自信地表達想法，有助於與伴侶沒有障礙地溝通，尤其是排除誤會。

【財運旺前3名】

▍第3名：牡羊座

牡羊座在秋冬這段期間能靠豐富的創意賺取錢財，也有機會在工作方面，有較聰明且有效的表現，同時提升財務狀況。

▍第2名：巨蟹座：愛情事業、財務提升

巨蟹座在秋冬這段期間能透過愛情賺取豐厚錢財。若有家族事業更能與家人有效溝通，進而提升財務水平。

▍第1名：雙子座

雙子座在秋冬這段期間能將興趣發展成事業，進而增加可觀的收入，也有望賺取一筆意外之財。

【需改善前3名】

▍第3名：水瓶座

水瓶座在秋冬這段期間情緒容易不穩定，會導致婚姻、伴侶關係有意外發展，使對方有不安定感，建議保持開放和坦誠溝通，同時學習管理情緒和情感波動，有助於保持冷靜。

▍第2名：射手座

射手座在秋冬這段期間容易受身邊親友影響，使判斷跟理解產生錯誤，甚至引發肢體衝突，建議與人意見相左時，嘗試以理解及平和的方式解決問題，並努力保持清晰的表達和理解能力。

▍第1名：天秤座

天秤座在秋冬這段期間生命能量相對強烈，容易有較多不規律的活動，導致身體出現不穩定情況，特別是過度的活動和衝動，對健康產生影響，建議多休息，並找到適合的生活方式，有助於維持身體健康。