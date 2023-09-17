民眾生病，習慣衝大醫院，為避免醫療資源遭濫用，衛福部長期推動分級醫療。台大醫院自2018年啟動「星月計畫」，結盟北北基宜地區醫療院所共計593家，超過2千多名醫師，推動院所分級照護，也就是小病由社區基層醫師照護，無法解決的急重難症才上轉到大醫院，5年來，台大醫院門診初診病人經轉診的比例成長50％。

台大醫院特於今天上午舉辦「2023星月5周年年會」。由台大醫院院長吳明賢、副院長暨分級醫療管理中心主任賴逸儒頒發「2022年優良星月院所與醫師獎」，共計有15家院所及16位醫師獲獎。

台大醫院副院長賴逸儒表示，星月計畫實施5年來，加入計畫醫療院所協助病人轉入、轉出，2018年計畫推動時轉入病人為5685人，至2023年第二季已達7412多人。

轉出病人部分，隨著新冠疫情趨緩，目前台大醫院的門診轉出人數已從2022年的1千多人次，2023年第二季已增加至2268人次。過去台大醫院的醫院轉出率僅3％，盼今年台大醫院的門診轉出率，能到達6％的目標。

此外，轉入病人中，已由其他層級醫療院所醫師看診，再轉入台大醫院轉診率，五年來增加了1.5倍，已將近有4％。在輕症患者的初級照護率也從17％下降到14.4％。

至於，目前急診壅塞問題，賴逸儒說，台大醫院已提供多種解決措施，如依急診患者病情不同，給予不同的等候天數，適時安排收治住院。目前星月計畫於協助住院病人轉銜社區照顧，經統計，2019年為295人，2022年達到330人，今年1至8月也達到225人。

健保部分負擔新制7月上路後，目前成效如何？衛福部健保署醫務管理組長劉林義說，觀察發現，國人到急診就醫占比略有減少，基層醫療則有增加，但因僅上路一個多月，對於整體情形還需要再多觀察，呼籲民眾，生病先找社區家庭醫師看診，若有轉診需求，社區醫師會協助轉診及掛號，可減少不必要的醫療浪費。

台大醫院呼籲民眾，可在台大醫院網站及APP查詢居家附近與台大醫院簽約的星月院所及合作醫師專長，落實民眾聰明就醫三原則。人人有一位信任的家庭醫師，長期就醫院所不要超過兩家，除非有必要，不在三個門診長期領藥。

無緊急醫療需求下，避免直接衝往急診尋求治療，以減少急診壅塞的情況發生。社區民眾就近就醫，如有轉診需求，星月合作醫師會協助進行轉診，並協助掛號，減少不必要低效益醫療浪費，也可以減少民眾的醫療花費。