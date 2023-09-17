玖壹壹與AKB48 Team TP首次合作。（新視紀整合行銷提供）

周立銘為演出擔任開場。（新視紀整合行銷提供）

「2023桃園客家流行音樂節」16、17日在桃園陽光劇場登場，邀請彭佳慧、玖壹壹、Ozone、AKB48 Team TP、FEniX、VERA、周立銘MDD、神棍樂團、粹垢、彭柏邑、VUIZE王鍾惟、陳瑋儒、林沛蕎以及首次來台演出的泰國大勢女團ALALA等歌手輪番演出。

開場秀由DJ周立銘MDD跨界合作客家詩人葉莎，將彭柏邑、吉那罐子、王鍾惟、彭佳慧、羅文裕等人的客家歌曲remix，呈現時尚未來感。周立銘說：「在選擇這些歌曲時，我希望找到其節奏、旋律對我來說可以和客家文學產生共鳴的歌曲，通過這些客家文學歌曲和現代音樂融合在一起，希望可以展現兩個世界的豐富性，但其實這些歌曲本身就已經非常創新好聽了。」

AKB48 Team TP由成員李佳俐、吳婉淩、宮田留佳、劉曉晴、蔡伊柔、林亭莉、潘姿怡、翁彤薰8人帶來〈勇往直前〉等歌，並與人氣組合玖壹壹合作演唱〈來個蹦蹦〉，將部分歌詞改編成客語。身為客家人的李佳俐表示從小就有接觸客家歌曲，藉此機會也讓她學習客家話。來自香港的劉曉晴會說一點點客家話，因為區域性所以有些發音說法不同。

來自泰國平均年紀17歲的大勢女團ALALA首次在台灣演出，勁歌熱舞帶來《Not a chance》、《No Love》等歌曲精彩表演，立即炒熱現場氣氛。成員Im的媽媽是客家人，從小就常在外公外婆家耳濡目染下接觸到客家文化、美食，Minnie曾學習過中文，兩人現教其他成員，四人用簡單的中文與客語與台灣歌迷問好，Meji表示很高興能與台灣的客家人交流，尤其是感受到現場觀眾的熱情，這會是ALALA在台灣很棒的回憶。