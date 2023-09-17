民進黨主席暨總統參選人賴清德周末拜廟行程連發，結束松山慈祐宮、奉天宮參香行程後，接連前往中山區台北文昌宮與中庄仔福德宮參拜，福德宮董事長林春裕也致贈包子、粽子、蔥蒜及好采頭表達祝福。他致詞時大讚在地立委參選人謝佩芬是「罕見的才女」，小小年紀就有國際外交經驗，期待鄉親栽培她做第二個「蕭美琴」。

賴清德稍早在台北文昌宮主委黃忠慶以及中庄仔福德宮董事長林春裕陪同下，連前往兩家宮廟參拜，受到在地鄉親熱烈歡迎，更有許多民眾拿出衣服、相片請求簽名合照，他也感謝鄉親在炎熱天氣下在此熱情等待，還說走到廟前的這段距離「很像選舉的大進場」。

致詞時，賴清德先是感謝廟方對有需要幫忙的家庭或議題義不容辭，接著轉頭看向謝佩芬，大讚謝是罕見的才女，從北一女、台大法律系畢業後，又到美國哈佛大學深造，拿到兩個碩士學位，畢業後沒有選擇到私人公司賺錢，而是到邦交國吐瓦魯擔任吐瓦魯駐聯合國的職員，「小小年紀就有國際外交經驗，期待大家把她栽培做第二個蕭美琴」。

賴清德強調，當前國際局勢複雜，台灣遇到極權主義威脅，除了自立自強，也要和民主陣營站在一起，所以外交人才很重要，而駐美代表蕭美琴將台美外交工作做得很好，貢獻很大，接著要栽培第二個、第三個蕭美琴，「我們要栽培謝佩芬，讓她進入國會，為台灣外交打拚，如果謝佩芬進入國會，我們的外交一定有一個生力軍」。

賴清德接著引述天后級唱跳歌手蔡依林的精神勉勵謝佩芬，他提到「蔡依林是台灣的國際巨星，表演很精彩，她曾經講過一段話，她不是做到100分，而是要做到130分，才能讓別人扣分」，希望謝佩芬要學習蔡依林的精神，「用130分的準備，才有可能得到100分」，謝佩芬也說，自己會努力成為「做到130分的100芬女孩」。

最後，賴清德也談到近期的私大學雜費補助，以及國家希望工程等政見表示，「未來會結合台灣社會力量，推動國家希望工程，要把台灣打造成民主和平的台灣」，他強調，過去我們為民主打拚，未來要為和平奮鬥，除了要提高力量，和民主陣營站在一起，確保台灣和平，也要發展經濟，「人才有工作，人人可以生活，社會才可以安定」。他會建立公義永續的社會，照顧每一個國家的主人，人人有希望，國家才有希望。