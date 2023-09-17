巴西總統魯拉周六（16日）出席在古巴首都哈瓦那舉行的「77國集團和中國」峰會。他在演講中不點名地批評美國對古巴實施非法禁運，並反對將古巴列入「支持恐怖主義國家」名單。

1962年2月開始，美國正式宣布對古巴實施全面禁運，聯合國大會早已通過決議草案，要求美國解除對古巴實施禁運及經濟制裁。另外，美前總統川普時期，川普政府將古巴列入支持恐怖主義的國家名單，拜登政府上台後推翻了部分川普時期的措施，但至今未將古巴從「支恐名單」中移除。古巴認為，美國實施的禁運及經濟制裁阻礙了該國獲得食品、藥品和其他關鍵發展物資的機會。

據《路透》報導，「77國集團和中國」峰會於15日在哈瓦那開幕，魯拉16日在峰會上發表談話稱，古巴一直倡導更公平的全球治理，但直到今天，古巴仍然是非法禁運的受害者。巴西反對任何單方面強制措施，反對將古巴列入「支持恐怖主義」的國家名單。魯拉隨後將前往美國紐約，準備出席聯合國大會。