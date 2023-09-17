嘉義市光織影舞主視覺粉色系，嘉義大學學生展示紅粉色系時尚穿搭。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義大學學生用平價衣飾穿搭出紅粉色系時尚。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

2023嘉義市「光織影舞」光影藝術展跨界結合時尚設計，9月29日至10月10日在北香湖公園開展，全區大膽玩粉色系主題趴，帶領遊客鮮明亮麗穿搭，並沉浸在粉紅色系感官視覺裡，刺激大腦分泌多巴胺，快樂起來。

嘉市府觀光新聞處表示，今年「光織影舞」自9月29日至10月10日每日晚上6時至10時，在北香湖公園大玩粉色系Dress code主題趴，新推出「粉紅市集」下午4時開市。

活動期間在「嘉市好旅行」臉書，分享精采活動穿搭照，就有機會獲得人氣啦啦隊女神林襄的親筆簽名限量款，還有限量100張的四季大白熊一卡通票卡。

此外，天天有粉紅主題市集「DEAR MOON MARKET」，有知名品牌冰淇淋、日本名店生吐司等超過60家特色商家進駐，並推出獨家限定粉紅商品。

嘉市府觀新處長張婉芬說，美國時尚心理學家Dawnn Karen提出「多巴胺穿搭」（Dopamine Dressing），他認為打扮得明亮鮮豔，能讓大腦刺激快樂物質「多巴胺」分泌，「2023光織影舞」主視覺就特別挑選粉紅色，大家一起穿搭出「快樂」。

市府觀新處找來國立嘉義大學行銷管理研究所6名學生，分享他們如何透過平價服飾與配件，穿搭出粉色系時尚、潮感。

蔡宇軒說，白色最百搭，他用粉紅色長褲搭配白色上衣，創造視覺延伸感，鞋子與帽子選擇黑色，有頭尾呼應的感覺，再拎個平價手提包，感覺滿有型。

許薏苓則說，粉紅色屬於可愛、少女風格的顏色，不論男女都適合穿搭，他在網路上購買，價格便宜、耐穿。