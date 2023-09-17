王心凌透露經典歌曲〈愛你〉對粉絲的特別意義。（TVBS提供）

王心凌（右）接受方念華專訪。（TVBS提供）

王心凌23日、24日將於台北小巨蛋「SUGAR HIGH世界巡迴演唱會」，她日前上方念華主持的《TVBS看板人物》，苦笑表示時間、腦力以及體力已經不夠用，苦喊：「希望1天有48小時。」

王心凌去年參加熱門陸綜《乘風破浪3》，勇奪總冠軍造成全網一片轟動，她透露會接受比賽挑戰，其實是因為疫情的關係，大幅減少與各地歌迷的接觸，希望透過不一樣的舞台，增加更多的見面機會，不過她也笑著直言，很珍惜曾經和隊友們一起努力打拚的比賽時光，但這個美好回憶「大概一次就夠了」。

王心凌的經典歌曲〈愛你〉因比賽再度翻紅掀回憶殺，網上更出現「王心凌現象」，有許多歌迷上傳翻跳影片，更有男粉絲大秀可愛舞藝，對此她笑說：「自己也是完全沒有想到，很開心。」她也表示

〈愛你〉可以帶我們暫時遠離生活上的壓力、緊張跟不安，而重溫了過去曾經美好的情感跟快樂，「所以我真的很感恩，〈愛你〉對很多人來說，是有這樣子的存在。」

方念華也好奇問會將〈愛你〉會放在今年演唱會的安可曲？王心凌掛保證說：「（演唱會）一定會有這首歌，但是放在什麼橋段，我們真的是有好好想過。」希望粉絲們可以好好期待。