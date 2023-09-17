NL WEST CHAMPS! pic.twitter.com/i9VpW4D0XB — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 17, 2023

洛杉磯道奇17日勇奪國聯西區冠軍，這是他們近11個球季以來的第10座國西冠軍。這場重要戰役道奇志在必得，派出王牌左投柯蕭（Clayton Kershaw）掛帥，但是遭遇水手的頑強抵抗，雙方大戰至延長賽第11局，道奇最後6比2艱苦獲勝，在水手主場慶祝封王。

柯蕭距離前一次登板休了10天，道奇只限制他投4局，他被敲兩支安打沒有失分，菜鳥投手薛漢（Emmet Sheehan）中繼3局也無失分。然而道奇打線同樣嚴重卡彈，兩隊打完9局竟然還是一分未得。換言之，全場的得分都是在延長賽才出現的。

第10局上道奇攻佔滿壘，寇頓王（Kolten Wong）高飛犧牲打拿下1分，但是滿壘只得1分算是浪費了大好機會，果然水手該局下半安打追平。道奇打線第11局終於找回手感，一陣亂棒打了5分，季中從紅襪還巢的「基凱」賀南德茲（Enrique Hernandez）安打攻下全隊第6分。

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道奇最後一次低於5成勝率的球季是2010年，最後一次沒進季後賽是在2012年。道奇差點就連續11季稱霸國西，主要是2021年太過離奇，道奇拿了106勝居然未能摘冠，因為老對頭巨人改寫百年隊史紀錄勇奪107勝。儘管再度闖進季後賽，道奇畢竟投手傷兵累累，外界不看好他們能走多遠。