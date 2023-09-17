「2023新北市兒童田徑聯賽」昨(16)日在板橋第一運動場舉辦市錦賽，共有400位小選手組隊參賽，籃壇一姊錢薇娟也現身分享運動經驗，與小選手一起體驗兒童田徑挑戰闖關。

新北市體育處表示，新北市今年首度引進兒童田徑（Kids’Athletics），從6月至9月共舉行6場區域性聯賽，昨天是市錦賽，總參賽選手1656名，開報不到10天即額滿，足見兒童田徑的魅力。

市錦賽特別邀請到征戰國際無數比賽的資深籃球國手錢薇娟和小選手分享自身接觸運動和參與比賽的經驗，並和小選手一起體驗兒童田徑競賽項目，她也勉勵小選手能擁有永不放棄的運動家精神，迎接未來的各項挑戰。

體育處說，「2023新北市兒童田徑聯賽」是專為4歲至9歲兒童設計的比賽，量身打造6個田徑項目包含障礙折返跑、十字雙腳併腿跳、垂直跳躍摘水果、單手肩上擲標槍、單手肩上擲準、雙手持球向後拋等，更在市錦賽新增團體賽的分項接力，包含跳躍欄架、單腳跳繩梯、穿越訓練桿三種項目。

這場比賽由小選手父母擔任教練，與小選手可以在討論後，針對自己擅長的項目來做分配，互相鼓勵發揮所長，合作完成接力賽事，為團體爭取榮譽。

活動現場競爭激烈，小選手在參與過程露出天真笑容，即使沒得名次也開心直呼「好好玩，下次還要參加」，家長也說活動很有趣，是增進親子互動的好途徑。

體育處表示，兒童田徑包含跑、跳、投、擲等身體能力運用，舉辦用意是為了讓孩子從小喜歡運動，感受身體的操作能力。

新北市也特別開設的免費兒童田徑運動課程，由專長教練進行教學，運用適合小朋友的訓練器材，讓小朋友體驗跳躍、投擲等田徑運動的樂趣，透過課程提升協調性等運動能力。報名至10月底，報名網址(https://reurl.cc/r6gKgE)，更多活動資訊請關注【新北運動聚點】粉絲專頁最新訊息。