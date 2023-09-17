國泰世華銀行響應零煤政策，承諾2050年金融資產淨零排放，並訂下2027年第1季結束前行內所有與煤炭相關的授信額度歸零的目標；目前承作的煤炭授信對象僅剩3家。今年再受權威非營利組織《350 Taiwan》評比為「台灣銀行煤業政策」分數最高者，不論是案件政策、開發商政策、收益政策、開發規模政策、無煤政策等五大評分項目，皆為同業中最高，而此次亦是國泰世華連續兩年被評為「台灣銀行煤業政策」分數最高者。國泰世華支持潔淨能源發展，承作台灣首件太陽能融資案、首件離岸風電聯貸案，2019年時亦確立2025年時承作的再生能源融資需占行內發電業授信比重達85％的目標，目前比重已達87.56％，提前達標。

國泰世華以金融核心職能與永續發展連結，推出多樣商品，如永續連結貸款、綠色存款、承銷綠色債券等，受到多家企業響應，成效卓越。以銀行核心的存放款業務為例，截至今年3月，國泰世華的綠色存放款餘額已達516億元，其中與客戶共同討論和訂定「永續檢視指標」的永續連結貸款，餘額逾200億元。

國泰世華承辦投融資業務時，無論是否為綠色商品或服務，皆會評估企業的ESG表現，關注其因應氣候變遷的相關作為，包含是否有低碳項目、水資源管理、減碳策略、淨零聲明，以及是否有加入RE100、SBTi等倡議作為。

此外，國泰世華也加入議合行動，號召客戶響應訂定2050年前淨零排放目標，並承諾針對油氣石化、電子製造、半導體、一般製造等擁有長期貸款的四產業推動議合，目標在2025年時與上述產業中總碳排量占40％的客戶完成SBT減碳目標訂定，截至2022年底已議合比例達22％，預期將提前達標。