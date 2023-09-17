國泰飯店觀光事業表示，此次透過桃園市社會局在中秋節前夕捐贈總價值60萬元的月餅禮盒，藉由安家實物銀行致贈給桃園市新住民家戶、參與優食計畫地社區關懷據點、小衛星兒少關懷據點，讓需要幫助的對象也能擁有溫暖團圓的中秋。

國泰飯店觀光事業目前擁有7處飯店據點，包括都會型飯店「COZZI和逸」台北民生、台北忠孝、台南西門、高雄中山及「COZZI Blu」和逸桃園館，精品酒店「MADISON慕軒」及委託萬豪國際集團經營的「台北國泰萬怡酒店」，客房總數達1231間。

國泰飯店觀光事業與國泰慈善基金會熱心公益、長年關懷弱勢團體，過往捐贈月餅對象包括偏鄉孩童、獨居長輩，今年擴大關懷新住民弱勢家戶，攜手桃園市政府關懷弱勢，傳遞愛心與祝福，陪同家戶歡慶中秋佳節。

國泰飯店觀光事業成立至今持續推展環境保護、社會責任及公司治理層面，如不主動提供一次性備品、參與國際環保運動「國際關燈日」、邀請會員點數愛心認購、捐贈月餅關懷弱勢等，積極推動各項社會公益活動，期許藉由不同活動實踐永續行動。

國泰飯店觀光事業營運副總經理張惠美表示，今年除了飯店自身愛心捐贈外，更呼籲旗下AMAZZING CLUB滿意客計畫會員共同參與捐贈，協力幫助社會需要群體，希望透過企業和大眾力量，給予弱勢團體實質幫助，也邀請各界企業一同送暖。