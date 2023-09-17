老一輩有「養兒防老」的觀念，一名育有1歲多孩子的女子表示，升格為人母後要面臨很多新挑戰，她好奇若選擇不生小孩，晚年生活會過得如何，問網友是否有例子可分享，多數人認為晚年生活有足夠的存款才是關鍵，和有無生兒育女一點關係都沒有，還釣出一名在安養中心工作的網友，直言「我在安養院上班，幾乎每一位長輩都有生小孩。」

原PO近日於論壇《Dcard》指出，小孩目前1歲4個月，她感嘆為人父母要面對很多課題，她好奇如若當初選擇當頂客族，晚年會過怎樣的生活，「有60歲以上，膝下無子的人可以分享嗎？」

貼文激起網友熱烈討論，還釣出一名在安養中心上班的網友， 他表示「我在安養院上班，幾乎每一位長輩都有生小孩，所以有無生小孩跟晚年生活可說是無關」。其他人則說晚年生活最重要的是有沒有足夠的存款，和有無生兒育女一點關係都沒有，「60歲以上老人家就算有孩子，沒錢還是辛苦，有錢就是快樂，跟有沒有生孩子無關，生到敗家子還不如不要生，養兒不防老，靠自己最實在」、「60歲以後沒小孩的人有兩種生活，一種是有錢的，另一種是沒錢的」。

也有一名網友分享阿姨的60歲退休生活，「我阿姨快60歲，沒小孩，夫妻倆養了2隻狗，平常早起床去健身房運動，中午回家吃飯，下午睡午覺，晚上一起吃飯、看電視休息，前陣子剛從土耳其旅遊回來，他們存了很多錢，還說以後就去住高級養老院」。