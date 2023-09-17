彰化縣福興鄉1名68歲楊姓老翁本月6日從住處騎腳踏車離家後即失聯迄今，目前已經11天毫無蹤跡，警方連日調閱各地監視影像，發現老翁失蹤第2天，在7日就出現在林內以及雲林縣莿桐鄉河堤旁產業道路，目前將搜巡範圍往南擴大到其他縣市。

據了解，警方從監視器發現，老翁7日就出現在雲林縣林內鄉、斗六市明德里活動中心旁，以及莿桐鄉河堤旁產業道路。

根據警方公布失踨當日楊姓老翁未穿上衣，下身為灰色短褲、藍色拖鞋，短髮（白），騎乘橘色捷安特自行車，呼籲民眾如有發現楊姓老翁行蹤，請與鹿港警分局連繫。

鹿港警分局指出，獲報後立即通報轄區各所，動員警力，調閱監視器及巡邏人員在轄區各角落協尋，11天來共動員約近700餘人次警力，並動用空拍機及請求海巡署人員協尋，擴大搜尋範圍，惟迄今尚未尋獲。

目前除持續調閱監視器畫面，也已通報雲林及嘉義等警分局積極加入搜尋。