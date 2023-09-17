樂壇天后凱蒂佩芮（Katy Perry）與英國男星奧蘭多布魯(Orlando Bloom)於2019年結婚並育有1女，至今感情甜蜜恩愛，其實凱蒂佩芮與諧星羅素布蘭德（Russell Brand）有過一段婚姻，而前夫近日被連環爆出性侵與情感操控數名女子，早有知情人士爆料，有兩名女子在他和凱蒂婚姻尚未結束期間遭到他「霸王硬上弓」，令外界震驚不已。

羅素布蘭德被三間英國媒體《星期日泰晤士報》、《泰晤士報》和第四頻道的《Dispatches》聯合調查出2006 年至 2013 年間侵犯4名女性，第一名婦女聲稱布蘭德在洛杉磯家中壓牆硬上，《泰晤士報》稱已看到醫療記錄來支持這一點。第二名女子聲稱，布蘭德在 30 歲出頭時襲擊了她，當時她 16 歲還在上學。第三名女性表示，布蘭德在洛杉磯與他一起工作時對她進行了性侵犯，並威脅說她若告訴別人，他會採取法律行動。第四名女性聲稱遭到布蘭德的性侵犯，並且他對她進行身體和情感虐待。

羅素布蘭德坦承自己有段時間很得意忘形、是個爛人，但對於這幾位女子出面控訴被他施以性暴力，他以短片回應都是在彼此兩情相悅的情況下才發生性行為，絕對沒有「性侵」，而他並沒有選擇神隱，而是照常在舞台上做現場脫口秀表演。

事實上，2000 年代初期，羅素布蘭德以單口喜劇演員的身份開始了自己的職業生涯，但幾年後，他在節目《老大哥的大嘴》中擔任主持人，獲得了重大突破。布蘭德的知名度飆升後，他出演了《忘記莎拉·馬歇爾》、《帶他去希臘》和《亞瑟王》等好萊塢電影。過往凱蒂佩芮也曾在受訪時透露被前夫傷害，稱他的控制欲很強。

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