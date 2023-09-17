不少人都有長疱疹的經驗，當身體處於免疫力低下時，就很容易遭到疱疹病毒侵犯，如口部、生殖器等，都是常見好發部位。不過，珍世明眼科院長王孟祺指出，其實眼球也會長疱疹，稱為「疱疹性角膜炎」，黑眼珠上會有像藤蔓般的白色線條，要盡快使用抗病毒藥物治療，但麻煩的是，若反覆發作，恐有失明的風險。

王孟祺在臉書專頁「王孟祺醫師-眼科最前線」發文表示，當壓力大時，嘴角冒出的疱疹也會長到眼睛上。根據世界衛生組織的統計，20歲以上成人，有60％～70％都感染過第一型的疱疹病毒，而這些病毒會隱伏在神經節中，一旦免疫系統失調，其就會延著神經纖維再長出來，由於眼角膜上有神經纖維，因此也可能會受到侵襲。

一旦眼球出現感染，王孟祺說，要趕快使用抗病毒藥物來治療，但麻煩的是，治療好仍有再發的可能性，若反覆發作，甚至有造成失明的風險。

王孟祺進一步列舉，包括使用類固醇藥水、外傷、感染性疾病、發燒、壓力、陽光曝曬，甚至確診新冠肺炎或注射疫苗等，都可能造成疱疹病毒再活化。

王孟祺提醒，若有得過疱疹性角膜炎，當眼睛不適就診時，務必告知醫師病史，以便於及早診斷及調整使用藥物。