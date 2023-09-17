高雄吳姓男子日前殘忍殺害羅姓夫妻，經高雄地方法院開羈押庭後，法官裁定羈押禁見，他於昨（16）日晚間9時許被關押至燕巢高雄第二監獄，編號為「346」。他進入看守所後，吃喝正常，情緒穩定，與一名因毒品案入獄的室友同住一間囚房。

吳姓男子於昨晚9時30分許入監，在入監的程序中他配合地回答獄方詢問身體的狀況等問題，一改之前在檢警偵訊的行使緘默權的態度。獄方表示，由於這是全國矚目的案件，一切依法辦理。

吳男於今（17）日表現正常，依序吃了早餐與午餐，表現也沒有異樣，他也沒有向獄方提出任何需求。