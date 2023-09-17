高雄李姓軍人玩網遊，發現聊天區有人吵架，他起鬨揶揄網友「庭羽」「小雞雞」，被網友怒告公然侮辱罪。一審法官認為，「小雞雞」用英語「chicken」解釋可理解為「很弱」，不算負面評價，判李男無罪。檢方不服上訴，高雄高分院法官認為，李男用字遣詞確實不雅粗鄙，但僅屬個人情緒及修養問題，駁回檢方上訴定讞。

去年7月3日晚間11時許，李男玩網路遊戲、與眾多網友一起打怪時爆發不愉快，網友「庭羽」不滿搶怪搶輸李男的戰隊，在公開頻道和一群玩家掀起論戰。

當時，李男以暱稱「小李哥」的身分丟出一句「庭羽小雞雞」，事後挨告妨害名譽。一審時，李男堅決否認公然侮辱網友，辯稱自己當時沒想很多，只是要表示庭羽「很弱」的意思。

法官認為，「小雞雞」以字面意義以觀，可能是指男童生殖器、兒童形容男性生殖器或形容男性生殖器之大小等諸多可能，有多重疑義。若依李男解釋，佐以英語「chicken」除指「雞」以外，確有表示一個人「膽小」、「怯懦」之意，僅為其人格特質或作風，尚難直接解為負面評價，李男用字遣詞容有不當，最後判李男無罪。

檢方不服上訴，強調李男在警詢及偵訊時，並沒有辯稱「小雞雞」意旨「很弱」，明顯是鬧上法院後的臨訟卸責之詞。網友「庭羽」當時並沒有在公開頻道中嗆任何人，李男就用貶抑之詞針對他，明顯攻擊人格、貶損名譽。

李男辯稱，當時警方沒追問他「小雞雞」是什麼意思，他才沒多做解釋。網友「庭羽」也說，當時一堆網友罵他，已經記不得與誰發生爭執、誰幫腔。

高雄高分院法官認為，李男一時未經深思熟慮就罵人「小雞雞」只是為了「讚聲」，並非針對該名網友，網友不該自行解釋、延伸該名詞的含意。李男用字遣詞確實不雅粗鄙，但僅屬個人情緒及修養問題，駁回檢方上訴定讞。