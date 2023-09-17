食物箱後續隨即送到1919食物銀行全台7個集散點，透過全台灣800多個服務中心上千名志工，由志工親送至受助戶，將物資親送到這些辛苦的家庭，讓他們食食來相助、餐餐有飯吃，救助偏鄉弱勢家庭。

鄭大宇表示，康和證券集團已連5年參與「1919愛走動—急難家庭救助計畫」單車環台公益勸募，此次與1919食物銀行合作，主要有感於在單車公益勸募過程中，看到很多急難家庭的苦，有些家庭連最基本的主食與日常生活用品採買都有困難，仍需靠大家救助。

鄭大宇指出，由基督教救助協會成立的「1919食物銀行」，可連結全台861個1919服務中心，成為物資供需與媒合平台，作為各類物資的募集與發放，救助弱勢經濟家庭。

康和證遵循聯合國永續發展目標（SDGs），參與消除貧窮、終止飢餓、減少不平等對待，號召同仁參與做公益守護偏鄉弱勢家庭，將ESG深化成為公司DNA，讓全體同仁都能跟隨公司腳步，對社會發揮正向影響力。

截至7月止，透過861個1919服務中心，1919食物銀行已服務6萬6166戶次的弱勢家庭，發出29萬313包食物箱，發放物資種類超過1萬1782種，其中超過8成為社會大眾、企業捐贈物資。

而聯合國環境總署2022年提出報告，每年全球仍有10億公噸、約三分之一的食物被浪費掉，而台灣一年浪費的食物估計多達384萬噸。鄭大宇非常倡議認同近年來全球重視的課題「惜食」，不僅能節能減碳友善環境，更可減少食物浪費。

2019年1919食物銀行推出「惜食計畫」，在北中南區各設一個生鮮惜食中心，每日派物流車至連鎖賣場收取惜食，運回整理分裝後再透過自取或冷鏈宅配，送至全台300個陪讀班或老人共餐點，目前每年約可收取500公噸的各式生鮮惜食。