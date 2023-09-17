巴西進口蛋爭議愈燒愈烈，不僅有效期限標示錯誤，一堆蛋放到過期，昨還爆出進口蛋改產地標示，混充台灣蛋液或散蛋。對此，蛋行老闆傳授避免買到快過期進口蛋的訣竅，包括蛋價每斤50元以下、蛋殼有水痕或氣孔及打開蛋白液化，一旦有這三種情形就別買，就算買了也要快丟掉。

根據《ETtoday》報導，一名中部蛋農指出，進口與國產蛋「混蛋賣」早在業界傳開，國內蛋價回穩，有業者為了銷進口蛋庫存，把進口蛋混入國產的箱蛋中，供應給餐飲業或雜糧行零售，甚至流入洗選蛋盒裝蛋。

新北市一名經營蛋行的謝姓業者傳授大家3招，避免買到效期將至的進口蛋小技巧，首先是價格，若最近出現每斤低於50元的雞蛋，可能就是低價出清的進口蛋，要避免購買；第2是從外觀判斷，新鮮雞蛋外殼光滑，看不見氣孔，沒水痕，所以蛋殼粗糙、有明顯水痕的可能是放太久的雞蛋，或保存環境不理想。

謝姓業者說，第3是雞蛋買回家後，在煮之前先打在碗裡，若雞蛋蛋白液化或蛋黃散掉，代表不新鮮，可能變質壞掉，有過敏體質者最好別吃。