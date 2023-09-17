聯合國國際原子能總署（IAEA）今天譴責，伊朗撤銷該機構多名經驗豐富檢查員委任之舉「前所未聞」而且「不成比例」。

綜合路透社與法新社報導，伊朗此舉是回應美、法、德、英本週在國際原子能總署理事會中，呼籲德黑蘭當局立即與國際原子能總署合作解決問題，包括針對在未申報地點發現鈾痕跡一事提出說明。

然而，署長葛羅西（Rafael Grossi）指出，伊朗這麼做，嚴重妨礙了國際原子能總署執行檢查工作的能力。

葛羅西說：「伊朗今天的決定，等於是把國際原子能總署派往伊朗的核心小組最具經驗檢查員的人數，裁減了約1/3。」

2015年，世界主要強權與伊朗達成一項協議，德黑蘭同意限縮核子活動，以換取西方國家鬆綁經濟制裁。

然而，2018年此一協議瀕臨瓦解，時任美國總統的川普（Donald Trump）片面退出協議，並對伊朗重啟全面性制裁。

伊朗也跟著升高核活動，但依舊否認它們懷有發展核武的野心。

迄今為止，恢復這項協議的努力尚未取得成果。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120917