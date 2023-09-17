進口蛋風波損及選情？賴清德微笑揮手未回應

進口蛋爭議持續延燒，在野陣營持續追查，導致輿論壓力炸鍋，但農業部長陳吉仲至今未道歉，民進黨總統參選人賴清德上午赴松山慈祐宮參拜時，媒體問及進口蛋風波是否會危及選情、陳吉仲是否應該下台，但賴清德皆未回應，僅簡單揮手說著「謝謝」，便匆匆離開現場趕赴下個參香行程。
賴清德競選辦公室發言人郭雅慧表示，有關進口蛋部分，農業部都持續有在對外進行說明，也把資料做公開，競辦這裡沒有進一步的說明。
進口蛋爭議持續延燒，在野陣營持續追查，導致輿論壓力炸鍋，但農業部長陳吉仲至今未道歉，民進黨總統參選人賴清德上午赴松山慈祐宮參拜時，媒體問及進口蛋風波是否會危及選情、陳吉仲是否應該下台，但賴清德皆未回應，僅簡單揮手說著「謝謝」，便匆匆離開現場趕赴下個參香行程。
賴清德競選辦公室發言人郭雅慧表示，有關進口蛋部分，農業部都持續有在對外進行說明，也把資料做公開，競辦這裡沒有進一步的說明。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。