民進黨總統參選人賴清德今日赴松山慈祐宮參香。（黃婉婷攝）

進口蛋風波損及選情？賴清德微笑揮手未回應

進口蛋爭議持續延燒，在野陣營持續追查，導致輿論壓力炸鍋，但農業部長陳吉仲至今未道歉，民進黨總統參選人賴清德上午赴松山慈祐宮參拜時，媒體問及進口蛋風波是否會危及選情、陳吉仲是否應該下台，但賴清德皆未回應，僅簡單揮手說著「謝謝」，便匆匆離開現場趕赴下個參香行程。

賴清德競選辦公室發言人郭雅慧表示，有關進口蛋部分，農業部都持續有在對外進行說明，也把資料做公開，競辦這裡沒有進一步的說明。