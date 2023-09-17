日本天婦羅名店「銀座天一」位在銀座三越百貨的分店出大包，誤將漂白水當成一般飲用水供應給客人，導致顧客食物中毒、喉嚨灼痛，顧客試圖催吐時，還被店員嫌棄「請去洗手間」吐。

在日本天婦羅高級名店「銀座天一」用餐價格不斐，官網指出，午餐價位約在1.1萬至1.98萬日圓（約新台幣2374元至4273元）之間，晚餐預算則要拉高至1.65萬日圓至2.75萬日圓（約新台幣3560元至5935元）。

不過日媒《Smart FLASH》16日報導，如此高級的餐廳，服務竟出大包，原來8月31日晚間，一名從事管理顧問的男子偕同妻子到「銀座天一」位在銀座三越百貨的分店用餐，男子的妻子因為口渴，先向店員要了一杯常溫水，中年女店員在完成點餐後才送上水及2杯烏龍茶。

極度口渴的女客人啜飲後才發現水裡有漂白劑。男客人說，妻子在喝水後就聞到了怪味，分別向廚師、女店員反映，但都沒有獲得回應。女客人持續在杯裡聞到明顯刺鼻的氣味，這時女店員一把將玻璃杯拿走、並走向廚房，準備將水倒掉，由於擔心店家湮滅證據，女客人遂把玻璃杯搶回來。

男客人說，他也確實在杯子裡聞到了類似鹽酸的濃烈氣味，此時女子的喉嚨疼痛得更為劇烈，她將手指放入嘴巴裡試圖催吐，竟被另一位女工作人員嫌棄：「如果你在這裡這樣做，會很麻煩，所以請去洗手間。」

男子隨後報警，此時妻子已經痛苦地趴在櫃台上，店家這時才意識到事態嚴重，趕緊將桌上水壺裡的水倒進杯子裡，請女顧客漱口。

在男客人質問下，店家稱一開始就是從水壺倒水給女客人，不過水壺裡的水為冰水，店家顯然說謊。男客人隨即進入廚房查看，並在洗手槽附近看到一個不鏽鋼水瓶，打開一聞便聞到濃烈的刺鼻氣味，這時女店員才坦承，誤從不鏽鋼水瓶裡將裝有漂白劑的水倒給女客人。

男子說，質問完店家後，妻子仍一邊痛苦地抱怨「喉嚨像火燒一樣痛」，一邊反覆喝冰水、催吐。

女顧客後續送醫，證實是誤食漂白劑中的次氯酸鈉所引起的食物中毒，有腐蝕性食道炎及食道穿孔風險，須住院治療3至5天。

至於天一銀座三越店為何會出現漂白劑？原來店家會用水稀釋工業用漂白劑來清洗。

讓男顧客無法接受的是，天一銀座三越店在出事隔天仍照常營業，店家稱，警方告知仍可以正常營業，該店後續於8日停業4天。

天一株式會社社長矢吹雄一受訪稱，盛裝飲用水的不鏽鋼水壺與盛裝天婦羅湯汁的不鏽鋼水壺，儘管尺寸不同，但形狀相似，服務人員才會搞錯，目前已經採取改進措施，以防類似事件再發生。