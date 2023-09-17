台南市立委郭國文（披彩帶者）17日在佳里成立競選總部，台南市長黃偉哲（右二）一起進場與鄉親握手。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲（左五）與立委郭國文（右四）一起上台，高呼凍選。（程炳璋攝）

民進黨立委郭國文17日在佳里區成立總統暨立委競選總部，副總統賴清德以影片輔選，無黨籍陳昆和近日發動文宣猛攻，指郭擔任立委卻不作為，令沿海資源變光電產業祭品，郭國文細數溪北政績，強調打造南北門區為大南科區。

台南市立委第2選區激戰，郭國文連任遇上強大挑戰，無黨籍陳昆和近日連續發動2波攻擊文宣，指控郭立委5年期間，任由沿海資源成光電案的犧牲品，其中七股區種電1500公頃，更是全台光電災難。

陳昆和指責民進黨新潮流派系與光電廠商交好，郭不敢阻擋光電肆虐七股。強調自己強力擋下台61線以西的審查案。並批評郭國文提出將「南北門區南科化」的政策，會加速溪北人口南移邊緣化。

郭國文17日在佳里區成立競選總部，賴清德不克出席以影片輔選，並找來總統競選總幹事潘孟安南下輔選，強調國會過半，相挺賴清德。

台南市長黃偉哲表示，郭國文爭取佳里區設立大北門區文化中心，文化部已同意經費，只剩土地變更。並認證郭在爭取校舍改建、調升老農津貼與農路經費方面，幫台南市政府向中央爭取許多經費。

回應對手文宣攻勢，郭國文列出在南北門區爭取文化中心、社會住宅並解決交通的種種政績，要讓南北門區成為大南科區。

他坦承第2選區目前是台南市立委選情最激烈一區，對手背負國民黨的推薦，自己從不敢大意，強調自己專職中央民代，質疑對手當地方民代還有許多公司行號，不時跑法院，如何扮演好中央民代角色。