「2023亞洲職棒冠軍爭霸賽in東京」自由行6日安排入住市區飯店，圖片為HOTEL ROUTE INN Grand 東京淺草橋( HOTEL ROUTE INN提供)

「2023亞洲職棒冠軍爭霸賽in東京」專案含季軍戰或冠軍戰的內野門票共4張、中華隊應援球衣1件，球迷可於「台灣應援團」專屬區支持國家隊。(可樂旅遊提供)

睽違6年再度舉辦的「亞洲職棒冠軍爭霸賽」將於11月16日至19日在日本東京巨蛋舉行，可樂旅遊跨界與「中華職棒大聯盟」合作，力邀200位球迷前進日本攻蛋。可樂旅遊獨家規劃「2023亞洲職棒冠軍爭霸賽in東京」自由行6日，安排入住市區飯店，享機場、飯店、球場專車接駁服務，參團的球迷朋友們還可獲贈中華隊應援球衣，在內野專屬加油區熱血吶喊，還有機會與球員、啦啦隊近距離互動。

看好棒球魅力和體育賽事商機，旅行社這次推出的「2023亞洲職棒冠軍爭霸賽in東京」自由行6日，規劃11月15和16日兩個出發日，球迷們選擇11月15日抵達東京，隔天再前往觀賽，回程還有機會能與球員搭乘同航班返台；若是11月16日出發，一下飛機即有專屬接駁車前往東京球場，無論哪一天，中華隊精彩賽事都不漏接。

該專案包含11月16日「台灣VS日本」、11月17日「台灣VS澳洲」、11月18日「台灣VS韓國」、對戰組合，及季軍戰或冠軍戰的內野門票共4張、中華隊應援球衣1件，球迷可於「台灣應援團」專屬區支持國家隊。「台灣應援團」行程可獨家參加球星、啦啦隊見面簽名會，現場還有抽獎活動，有機會可以抱走中華隊「全隊簽名球」。

應援中華隊專案預計搭乘星宇航空前往東京，入住淺草橋、蒲田等市區酒店，讓球迷在看球之餘，也能自由到市區觀光、購物、吃美食。此外，行程加贈東京巨蛋野球殿堂博物館門票，為這趟假期製造更多棒球的熱血回憶。「2023亞洲職棒冠軍爭霸賽in東京」自由行6日將於9月19日上午10點準時開賣，每人最低含稅43800元起。